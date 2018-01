Etats-Unis: la Statue de la Liberté ouverte malgré le "shutdown"

La Statue de la Liberté échappera finalement au "shutdown": fermée aux touristes depuis samedi matin en raison du bras de fer budgétaire au Congrès, le monument emblématique d'une Amérique ouverte aux migrants rouvrira ce lundi.

"L'Etat de New York va rouvrir la Statue de la Liberté", a tweeté dimanche le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo. "Nous ne permettrons pas la fermeture de ce symbole de liberté et d'opportunités".