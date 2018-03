Etats-Unis: la police prend son téléphone pour une arme et l'abat

"Nikolas Cruz a tué 17 personnes, blessé 17 autres, et la police l’a arrêté calmement. Mark Anthony Condit a tué 2 personnes et blessé 5 autres, et s’est fait exploser avant de pouvoir être arrêté. Stephon Clark tenait un portable dans son jardin, la police pensait qu’il tenait une arme, et puis lui a tiré 20 fois dessus", a tweeté le mouvement Black Lives Matter.