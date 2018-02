Etats-Unis: ils quittent tout pour prendre la mer, le voilier coule au bout de deux jours

Ils ont tout vendu, puis tout perdu. Tanner Broadwell et Nikki Walsh en avaient marre de la vie qu'ils menaient à Breckenridge, dans le Colorado. Le couple américain rêvait d'échapper aux obligations du quotidien en prenant la mer jusqu'aux Caraïbes, et advienne que pourra. Ils ont économisé de l'argent, quitté leurs emplois, vendu leurs possessions et acheté un vieux voilier long de huit mètres. Direction la Floride.

Une fois à quai, en mai dernier, les deux aventuriers, âgés respectivement de 26 et 24 ans, se sont fondus dans l'ouest de l'Etat ensoleillé. Ils ont fait connaissance avec les locaux tout en travaillant et en retapant dans leur temps libre le bateau acheté 5000 dollars. Mardi, soit neuf mois plus tard, le couple, accompagné du chien Remy, levait l'ancre pour de bon... pour un voyage malheureusement bien plus court que prévu.