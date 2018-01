Etats-Unis: il se perd en allant vendre de la drogue et demande son chemin... à la police

Première erreur: il s'est garé au niveau d'une bouche à incendie et d'un trottoir peint en rouge, ce qui signifie arrêt interdit. Deuxième erreur: il a demandé à des policiers stationnés dans leur véhicule le chemin vers le lieu où il devait se rendre. Troisième erreur: il leur a expliqué que le lieu en question, un parc de mobil-homes, était au niveau de deux rues qui ne se croisent pas. Il n'en fallait pas plus pour que les policiers trouvent son comportement bizarre.

Ils ont demandé à Chris Meng Lee, 40 ans, s'ils pouvaient fouiller son véhicule, ce qu'il a accepté, raconte la police de la ville dans une publication Facebook. A l'intérieur se trouvaient une arme chargée et près de 700 grammes de cannabis. Oups. L'homme a ensuite accepté que les policiers consultent son téléphone, dans lequel se trouvaient des messages évoquant une vente de drogue prévue dans le car de mobil-homes en question. Aïe.



Pour couronner le tout, les policiers ont appris que leur homme avait déjà été condamné dans des affaires de drogue, ce qui lui interdisait de posséder une arme ou des munitions. Il a bien sûr été arrêté et a plaidé non coupable mardi après-midi. Une très mauvaise gueule de bois du Nouvel An.