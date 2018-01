Etats-Unis: il achète une bague de fiançailles moins d'une heure après avoir braqué la banque

Si le braqueur était déguisé lors des faits, les enquêteurs disposent de témoignages et de preuves reliant l'accoutrement porté ce jour-là au suspect. Le chapeau orange et les gants blancs que portaient le braqueur ont non seulement été trouvés dans une voiture conduite par Dustin F. Pedersen, mais des photos publiées sur Facebook par celui-ci le montrent avec le même genre de chapeau. Lui nie avoir commis le braquage.

Il n'est pas précisé si sa fiancée a été privée de sa bague, très probablement achetée avec de l'argent obtenu sous la contrainte. Lors d'une audience préliminaire, l'inspecteur en charge du dossier a affirmé qu'elle parlait braquages avec le suspect par téléphone. La lune de miel n'est pas pour demain.