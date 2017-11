Etats-Unis: en plein débat sur les fusillades dans les églises, un fidèle se blesse par balle

Dans les églises américaines, la paranoïa se répand. Il faut dire que l'année 2017 a été particulièrement meurtrière puisque de nombreux lieux de cultes ont été l'objet de violentes attaques. Il y a quelques jours encore une fusillade dans une église texane faisait plusieurs dizaines de morts.

Alors, dans un pays où le port d'armes est autorisé, les fidèles s'organisent par eux-même pour se défendre. C'est le cas de ce paroissien de 80 ans, membre d'une église méthodiste du Tennessee. Comme l'explique Slate qui reprend des éléments de USA Today, l'octogénaire a voulu, dans un premier temps, montrer son arme à ses amis. Quelques minutes plus tard, un fidèle lui demande de l'étudier en détail. Manque de chance, l'arme était chargée et le coup est parti, transperçant la main du propriétaire de l'arme et allant se loger dans l'abdomen de sa femme.

Immédiatement pris en charge par les secours, les deux victimes sont rapidement évacuées vers l'hôpital le plus proche. Leurs blessures sont légères et leurs jours ne sont pas en danger.

En revanche, la détonation ainsi que les différents appels téléphonique aux secours ont semé un vent de panique autour de l'édifice religieux. Certains ont cru à une nouvelle fusillade meurtrière et les habitants ont été priés de rester calfeutrée à leur domicile de longues minutes.

>> A LIRE AUSSI - Texas: ce que l'on sait de la tuerie qui a fait 26 morts dans une église