Etats-Unis: elle reçoit une facture d’électricité de 284 milliards

Mary Horomanski, cette habitante de Pennsylvanie, ne s'attendait vraiment pas à recevoir une telle facture d’électricité après avoir avoir installé des éclairages de Noël sur son domicile.

En effet, la Penelec (compagnie en charge de courant dans cette région) lui réclame l'exorbitante somme de...284 milliards de dollars (soit près de 239 milliards d'euros). "Je m’attendais à payer un peu plus cher ce mois-ci parce qu’on a installé des guirlandes électriques et des illuminations, mais de là à imaginer une somme pareille, je me suis demandée si nous les avions mal installées" explique-t-elle, dans des propos repris par Ouest-France.

Heureusement, le fils de Mary a immédiatement contacté la société qui a immédiatement reconnu l'erreur. En fait, il s'agissait d'un montant de 284 dollars. En revanche, si l'erreur informatique semble la plus probable, les responsables de la compagnie ignorent d'où provient le problème.