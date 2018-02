Etats-Unis: elle adopte sans le savoir le chien de son enfance

Pour ses 10 ans, Nicole Grimes a reçu un chiot de la part de sa grand-mère. La fillette a appelé la femelle caniche Chloe, et elles sont vite devenues meilleures amies. "Elle vous léchait le visage tout le temps si vous ne l'arrêtiez pas", explique aujourd'hui à The Dodo l'Américaine, qui vit en Pennsylvanie. Quatre ans plus tard, l'histoire d'amour a toutefois dû prendre fin à cause du nouveau travail de son père.