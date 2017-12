Etats-Unis: déraillement spectaculaire d'un train au-dessus d'une autoroute

Sur Twitter, le président américain Donald Trump a évoqué l'accident qui montre selon lui la nécessité pour le Congrès d'approuver un plan national de modernisation des infrastructures. "Nos routes, nos ponts, nos tunnels, nos chemins de fer (et d'autres) tombent en ruine! Plus pour longtemps!", a-t-il écrit.

Cette voie avait été en partie rénovée pour augmenter la fréquence des trains et c'était le voyage inaugural de ce convoi parti à 6 heures de Seattle.

Le train était équipé de la technologie pendulaire, qui permet d'atteindre une plus grande vitesse. Selon Amtrak, le train était aussi équipé d'un système d'arrêt automatique en cas de situation dangereuse mais celui-ci ne fonctionne pas encore sur tout le tronçon.

"Nous venions de passer la ville de DuPont et je pense qu'on arrivait dans une courbe", a témoigné Chris Karnes à la télévision locale KIRO-TV. "Tout d'un coup, on a entendu des grincements et on s'est sentis descendre une colline. Puis on a été propulsés sur le siège devant nous, les fenêtres ont explosé, on s'est arrêtés, de l'eau coulait du train et les gens hurlaient".

"Les voies sur cette ligne devaient être modernisées pour supporter les grandes vitesses, a-t-il ajouté. Je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé à cet embranchement".

L'accident s'est produit à environ 21 kilomètres au nord de la capitale de l'Etat et à pratiquement la même distance au sud de la base militaire de McChord.

Une équipe du bureau d'enquête fédéral NTSB devait se rendre sur les lieux de l'accident dans la journée, a indiqué une porte-parole.