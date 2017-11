Et si on connaissait (enfin) la vérité sur l'abominable homme des neiges?

Ses larges empreintes de pas hantent les hauteurs de l'Himalaya depuis plusieurs siècles. Les premières mentions du yéti, créature mi-homme mi-bête sauvage qu'on appelle aussi selon les traditions abominable homme des neiges, meh-teh (l'homme ours) ou encore mi-go (l'homme sauvage), apparaissent dans des poèmes tibétains du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est au XXe siècle que les premiers explorateurs du toit du monde évoquent de gigantesques empreintes de pas retrouvées dans les neiges de l'Himalaya. En 1951, des photos prises par l'alpiniste Eric Shipton révèlent au public occidental l'existence de cette créature effrayante. Le muséum d'histoire naturelle de Paris posséderait même dans ses collections une touffe de poils appartenant au yéti.

Mais de nouvelles études scientifiques viennent une nouvelle fois mettre à mal l'existence de cette créature de légende. Selon le journal scientifique Proceedings of the Royal Society, le yéti serait en fait... un banal ours. Ou, pour être exact, trois types d'ours différents: l'ours noir d'Asie, l'ours bleu du Tibet et l'ours Isabelle de l'Himalaya. Chacune de ces espèces peuplent la régoion de l'Himalaya et auraient, tour à tour, été prises pour l'abominable homme des neiges.

