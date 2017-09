Espagne: polémique autour d'un "kit" municipal pour sniffer la cocaïne

"On ne le donnait pas à la première personne venue", a-t-il ajouté, précisant que la décision de remettre ces cartes était prise après des entretiens personnalisés avec des experts en drogues et sexualité. "Ce qui importe, c'est que ces points d'information personnalisée permettent de réduire les risques associés à la consommation", a déclaré pour sa part à l'agence Europa Press la responsable locale de la Santé, Yolanda Diez.

"Très peu" de ces documents avaient été distribués, "autour de cent", a aussi assuré le porte-parole sans être en mesure de donner le chiffre exact.

Plusieurs régions espagnoles, comme celle de Madrid ou la Catalogne, ont mis en place des programmes destinés aux toxicomanes comme la fourniture de seringues neuves aux usagers de drogues par injection, visant notamment à minimiser les risques de contamination par le VIH.

En 2015, 9,1% des Espagnols de 15 à 64 ans déclaraient avoir consommé de la cocaïne au moins une fois dans leur vie, le deuxième taux le plus élevé de l'Union européenne selon l'Observatoire européen des toxicomanies et des drogues après l'Angleterre et le Pays de Galles.