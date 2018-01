Espagne: les conservateurs ne veulent pas d'une drag-queen au défilé des Rois mages

Beaucoup de villes espagnoles organisent une ou plusieurs "Cavalcades des Rois" ("Cabalgata de Reyes" en espagnol) pour l'Épiphanie, la plupart des enfants espagnols recevant leurs cadeaux des Rois mages le 6 janvier, et pas du Père Noël le 25 décembre comme dans d'autres pays.

Trois personnes déguisées en Gaspard, Melchior et Balthazar montent sur un char, des chevaux ou des chameaux et lancent bonbons et petits cadeaux aux enfants.

Dans les grandes villes, les Rois sont suivis d'autres chars sur lesquels montent des participants déguisés en toutes sortes de personnages, liés ou non à la tradition chrétienne.

En 2016, lors de la première "cavalcade" après le basculement à gauche de la capitale, Manuela Carmena avait déjà reçu une pluie de critiques pour un défilé lors duquel le roi Gaspard était joué par une femme.