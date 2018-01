EN VIDEO - Venise: des bijoux volés en pleine journée au palais ducal

Un audacieux vol de bijoux a été commis mercredi au palais des Doges de Venise aux heures de visite d'une exposition consacrée aux "Trésors des Moghols et des Maharadjas", a annoncé la police italienne. La valeur de ces bijoux, une paire de boucles d'oreille et une broche, est en cours d'évaluation, mais atteindrait le million d'euros, ont indiqué les enquêteurs.

Les deux hommes seraient arrivés vers 10 heures. Après avoir payé leur entrée, ils se sont mêlés à un groupe de touristes. Puis l'un d'eux s'est détaché du groupe et s'est approché d'une des vitrines tandis que son complice faisait le guet. Il a soulevé la porte de la vitrine et s'est emparé de de la broche et des boucles d'oreille.