EN VIDEO - Une skateuse de 9 ans aux Jeux Olympiques?

Une jeune skateuse japonaise de 9 ans aspire à un grand rêve, celui de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Elle souhaite le réaliser pendant qu'elle est encore jeune. Elle veut également prouver que même les petites filles peuvent exercer brillamment dans cette discipline sportive. On espère donc la voir à Tokyo en 2020. - La Pépite, du mardi 30 janvier 2018, présenté par Julien Mielcarek, sur BFMTV.

