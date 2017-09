EN VIDEO - Une nouvelle fusée Soyouz décolle de Baïkonour et s'amarre à l'ISS

Une fusée Soyouz a décollé dans la nuit de mardi à mercredi du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, avant de s'amarrer avec succès à la Station spatiale internationale (ISS). Trois astronautes, un russe et deux américains, étaient à bord de l'engin spatial. La Russie fournit à l'ISS son principal module, où se situent les moteurs-fusées, et les vaisseaux russes Soyouz sont le seul moyen d'acheminer et de rapatrier les équipages de la station orbitale depuis l'arrêt des navettes spatiales américaines.