EN VIDEO - Une lutte pour les des droits de l'homme difficile en Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est reçu à Paris ce vendredi par Emmanuel Macron pour discuter de la Syrie, de l'Europe et des droits de l'Homme en Turquie. Une rencontre qui fait réagir en France et en Turquie. Au sein de la rédaction de Cumhuriyet, l’un des derniers quotidiens d’opposition au pouvoir turc, 17 journalistes sont jugés et 3 sont actuellement en prison. "Nous avons des problèmes financiers parce que acheter Cumhuriyet aujourd’hui c’est devenu un acte de courage", explique Endin Aygin, éditorialiste du journal. Depuis le putsch manqué de juillet 2016, le gouvernement a ordonné d'importantes purges notamment dans la presse.