EN VIDEO - Un SDF aide une femme avec son dernier billet, elle récolte 290 000 dollars pour lui

L'histoire est racontée par Kate McClure sur la page de la campagne de financement participatif qu'elle a lancé sur le site GoFundMe. Alors qu'elle espérait recueillir 10 dollars pour Johnny Bobbitt, assez pour payer un loyer, une voiture et quelques mois de frais et dépenses utiles, plus de 290.000 dollars, soit environ 245.000 euros, ont été récoltés à ce jour.

La conductrice avait d'abord offert des vêtements et un peu d'argent au sans-abri dans les jours qui avaient suivi son acte de gentillesse.