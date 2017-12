Un "rooftopper" chinois meurt après une chute du 62e étage d’un gratte-ciel

Il était l'un des plus célèbres "trompe-la-mort". Âgé de 26 ans, Wu Yongning était l'un des rooftopper les plus réputés. Ce jeudi, sa mort a été annoncé après que le jeune homme, alors en pleine performance, ait chuté dans le vide du haut d'un building situé dans la ville chinoise de Changsha.

Selon différents témoins, victime d'un coup de fatigue le 8 novembre dernier, il aurait été incapable de remonter une paroi et aurait alors orchestré sa mort, filmée.

Sur le réseau social chinois Weibo, sa compagne a confirmé le décès de Wu Yongning. Comme le signale Le Nouvel Observateur, au moment du drame, il participait à un concours qui aurait pu lui permettre de remporter 15.000 euros, une somme qu'il souhaitait utiliser pour financer son mariage.

Le rooftopping est une pratique extrêmement périlleuse, qui semble conquérir de plus en plus d'adeptes. Le but est de grimper le plus haut possible, le plus souvent illégalement, sur d'imposants édifices, et de prendre des clichés de ses exploits.