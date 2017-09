La vidéo, scandaleuse, avait créé un tollé sur les réseaux sociaux au moment de sa première diffusion, il y a quelques mois. Sur cette dernière on peut voir un écossais, Mark Meechan, apprendre à son chien à réaliser le salut nazi avec sa patte. Pire encore, le canidé était censé réaliser cet acte dès que son maître prononçait la sentence suivante: "Buddha (le nom du chien), do you want to gas the Jews?" (Bouddha, veux-tu gazer les juifs ?).

Devant le tribunal, le jeune homme se dit incrédule. Selon Le Parisien qui relate des éléments rapportés par le Washington Post, il estime que ce qui était à la base une blague de mauvais goût a pris une ampleur démesurée. "Ma copine Suzanne me fatiguait à sans cesse répéter que son chien - Bouddha - était adorable et mignon. Je pensais le rendre un peu moins mignon en lui apprenant à faire le salut nazi et à réagir à certains mots."

Seul problème, la vidéo a été vue près de trois millions de fois en très peu de temps, et de nombreux internautes n’ont que très peu goûté à cet humour. "Je suis tellement désolé pour tous les troubles que j'ai pu causer auprès de la communauté juive."

Malgré tout, il devra répondre de faits graves : incitation à la haine et diffusion de vidéo choquante et offensante.