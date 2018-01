EN VIDEO - Un homme se coince le pénis dans un portique du métro londonien

La petite vidéo, qui a déjà attiré près de 500.000 personnes, fait fureur en Angleterre. Captée par un certain Mark Graves, elle montre une scène plutôt insolite de la vie du métro londonien.

Comme il l'explique, un homme, pas loin de la trentaine, aurait tenté de voyager gratuitement en sautant le portique. Manque de chance pour lui, une mauvaise manœuvre, une mauvaise réception, et le voilà coincé au niveau du... pénis. Une situation embarrassante qui a attiré bon nombre de badauds mi-hilares mi-compatissants.

Comme l'explique The Independent, on ne sait pas exactement combien de temps l'homme est resté piégé. En revanche, la vidéo montre bien que des policiers ainsi que des agents de la TFL (Transport for London) sont venus lui porter secours.

Une fois "libéré", l'homme semble encore fortement souffrir de sa mésaventure.