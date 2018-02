EN VIDEO - Un écosystème vieux de 120.000 ans se cache sous cet iceberg

L'été dernier, un iceberg faisant 4 fois la taille de Londres s'est détaché de la banquise. Pendant trois semaines, des chercheurs britanniques vont étudier cet iceberg, et plus particulièrement l'écosystème en-dessous. Selon les chercheurs, cet écosystème est vieux de 120.000 ans, mais il est très fragile et menacé de dommages. L'expédition devra se faire rapidement, avant que l'écosystème ne se fasse coloniser.