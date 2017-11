Russie: un homme tue son chien en le congelant

Avec ses températures qui peuvent atteindre les -40° au cœur de l'hiver, Iakoutsk est à la tête du glacial record de ville la plus froide du monde. Au mois de novembre, les températures sont un poil plus clémentes puisqu'il ne fait "que" -30° dans cette cité sibérienne.

Comme le révèle le média local Siberian Times, un habitant, qui ne souhaitait plus s'occuper de son chien a "profité" de cette température extrême pour enfermer son canidé âgé d'un an seulement à l'extérieur de son domicile et le laisser mourir. Comble de l'horreur, le maître indigne a également versé une bonne quantité d'eau sur l'animal afin de rendre plus rapide le procédé de congélation.

