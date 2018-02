EN VIDEO - Royaume-Uni: un ministre présente sa démission pour une minute de retard

Il se sentait tellement "honteux" qu'il a présenté sa démission. Mercredi, Michael Bates, alias Lord Bates, ministre britannique du Développement international, est arrivé une minute en retard à la Chambre des lords, où il était prévu qu'il réponde à une question à 15 heures locales. Un autre lord a répondu à sa place et à la fin de la séance, le ministre a présenté ses excuses et surpris l'assistance en annonçant son intention de quitter ses fonctions à cause de ce manque de "courtoisie".

"J'ai toujours pensé que nous devions offrir, nous élever, aux plus hauts standards de courtoisie et de respect en répondant au nom du gouvernement aux questions légitimes du corps législatif", a déclaré Lord Bates devant les lords, rapporte BBC News. L'annonce de son intention de démissionner a été accueillie par des "non", avant que la leader des travaillistes, Baroness Smith, ne prenne la parole pour dire que chacun des lords pouvait "à l'occasion" se rendre coupable d'une "légère impolitesse" comme celle-ci.