EN VIDEO - "Personnalité de l’année" du Time Magazine, ça veut dire quoi exactement?

Le célèbre hebdo américain décerne chaque année depuis 1927 ce titre à "la personnalité qui a le plus marqué l’année écoulée, pour le meilleur ou pour le pire". Ce n’est donc pas une récompense ou un prix bien que des personnalités prestigieuses l’aient reçu comme le Mahatma Gandhi, en 1930 pour ses manifestations pacifistes en vue de l’Indépendance de l’Inde aux Britanniques), ou Martin Luther King en 1963, pour son action en vue de la conquête des droits civiques des afro-américains. Des personnalités plus controversées l’ont en effet également reçu, comme Adolf Hitler, en 1938, Joseph Staline en 1939 et 1942. Celle de 2017 sera connu ce mercredi 6 décembre