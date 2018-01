EN VIDEO - "Pays de merde": colère des pays africains après les propos de Donald Trump

Cinquante-quatre pays africains parlent d’une même voix pour condamner les propos de Donald Trump. Les ambassadeurs du groupe africain à l'ONU ont publié vendredi un communiqué au langage d'une rare dureté, après les propos de Donald Trump, qui s'est emporté sur l'immigration qualifiant, selon plusieurs sources, des nations africaines et Haïti de "pays de merde".

Après une réunion d'urgence qui a duré quatre heures, le groupe de 54 ambassadeurs s'est dit "extrêmement choqué" et "condamne les remarques scandaleuses, racistes et xénophobes" de Donald Trump "telles que rapportées par les médias".

>> A LIRE - "Pays de merde": comment Trump s'est mis tout le monde à dos avec ses injures

Le groupe exige ainsi "rétractation et excuses". Il s'est dit "préoccupé par la tendance continue et grandissante de l'administration américaine vis-à-vis de l'Afrique et des personnes d'origine africaine à dénigrer le continent, et les gens de couleur".

Le groupe affirme être "solidaire du peuple haïtien et des autres qui ont également été dénigrés" tout en remerciant "les Américains de toutes origines qui ont condamné ces remarques".