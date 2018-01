EN VIDEO - Pays-Bas: les images impressionnantes des vents violents qui balayent le pays

Des conditions météorologiques extrêmes paralysent ce jeudi les Pays-Bas, où de violentes rafales de vent clouaient les avions au sol, laissant trains et bateaux à quai et provoquant la fermeture de nombreux axes routiers.

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol a annulé tous les vols le matin, alors que l'Institut météorologique néerlandais (KNMI) a classé une grande partie du pays en code rouge, le plus élevé.

Dans le centre et à l'est du pays, classés par le KNMI en code rouge, le niveau d'alerte le plus élevé, deux personnes ont perdu la vie, a rapporté la police sur son compte Twitter.



"Un homme de 62 ans de Zwolle est mort après avoir été touché par une grosse branche", a-t-elle indiqué, précisant que la victime était sortie de son véhicule pour enlever une branche sur la route avant d'être mortellement frappée par une autre.

Un autre homme de 62 ans a perdu la vie à Enschede (est), après la chute d'un arbre sur sa voiture, selon un autre tweet de la police.