EN VIDEO - Maria: Saint-Martin se prépare à un nouvel ouragan

Saint-Martin et les Antilles françaises pourraient être frappées par un nouvel ouragan. La Guadeloupe a été placée en alerte rouge dimanche après-midi, tandis que l'alerte jaune a été déclenchée à Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Il s'agit du troisième cyclone en 15 jours à passer au-dessus des Antilles. Sur place, le moral est au plus bas, et l'inquiétudes des habitants est encore grande. L'ouragan Maria est attendu dans la nuit de mardi à mercredi.