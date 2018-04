EN VIDEO - L'impressionnante chute d'un cycliste en pleine course

Ce samedi se tenait aux Pays-Bas la Volta Limburg Classic. Il ne s'agit pas de la course cycliste la plus réputée du calendrier, mais le parcours tortueux et sinueux tracé à travers cette région néerlandaise et le temps humide promettait de nombreux pièges aux concurrents.

Nous sommes à dix kilomètres de l'arrivée. Deux coureurs prennent la tangente: Jan Tratnik, un slovène, ainsi qu'Oscar Riesebeek, un coureur local, qui sont bien partis pour se disputer la victoire. Mais c'était sans compter sur une trajectoire hasardeuse du premier cité qui en plein virage, manque de perdre l'équilibre. Le néerlandais en revanche, qui kle suivait de près, ne parvient pas à contrôler sa machine et termine sa course percutant violemment un grillage.

Les images sont impressionnantes. A près de 60 km/h, le pensionnaire de l'équipe Rompoot effectue un violent soleil et se retrouve projeté quelques mètres plus loin, dans un champ. Visiblement touché, il va mettre de longues minutes à se remettre de sa cabriole.

Malgré tout, le coureur accidenté va reprendre la route, et terminer la course à la 83e place.

Son compagnon d'échappée au moment de l'incident a quant à lui remporté l'épreuve.