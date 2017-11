EN VIDEO - Les écoliers de Sibérie se battent contre des vents violents et glacés

Selon le site, il faisait -21 degrés mercredi pendant la journée, et une température de -44 était attendue dans la soirée. Les cours ont été annulés ce jour-là dans le district, non pas à cause du froid, mais bien des vents violents.





Dans le village d'Oymyakon, situé lui au sud dans le district du même nom, les enfants sont allés à l'école par -50 degrés cette semaine, car les cours ne sont annulés qu'à partir de -52 degrés.



"Aujourd'hui, il fait -50 degrés, tous les enfants sont en classe", a déclaré un responsable local à un portail d'information, cité par BBC News.