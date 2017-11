EN VIDEO - Les deux chats stars du Livre des records ont disparu

Le plus grand chat domestique du monde Arcturus et son congénère Cygnus sont portés disparus. Cela fait suite à l’incendie de la maison de leurs propriétaires à Detroit, survenu ce dimanche matin. Selon le livre des records, Arcturus est le plus grand chat du monde avec ses 53,6 cm de haut. Cygnus, quant à lui, est le chat possédant la plus longue queue du monde. Tous deux ont probablement péri par les flammes, mais les propriétaires Lauren et Will Powers nourrissent l’espoir qu’ils aient réussi à s’échapper. Ils ont lancé un avis de recherche sur le compte Instagram dédié à leurs chats.