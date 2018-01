EN VIDEO - Le témoignage bouleversant des gymnastes américaines contre leur médecin accusé d'agressions sexuelles

Le praticien de 54 ans Larry Nassar, condamné début décembre à 60 ans de prison pour détention de matériel pédopornographique, sera jugé en janvier dans le volet principal de l'affaire qui concerne des accusations d'agressions sexuelles pour lesquelles il a plaidé coupable. Il risque la prison à perpétuité. Au total, plus d'une centaine d'accusations d'agressions sexuelles visant des jeunes filles, dont des athlètes olympiques, ont été portées contre lui.

La star de la gymnastique américaine Simone Biles, quadruple championne olympique, a ajouté lundi son nom à la longue liste des athlètes affirmant avoir été abusées sexuellement par l'ancien médecin emblématique de l'équipe américaine.



"La plupart d'entre vous me connaissent comme une jeune femme heureuse, souriante et pleine de vitalité, a écrit Simone Biles, 20 ans, sur son compte Twitter. Mais récemment, je me suis sentie un peu brisée et plus j'essayais de faire taire la voix dans ma tête, plus elle résonnait. Je n'ai plus peur désormais de raconter mon histoire".