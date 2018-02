EN VIDEO - Le calvaire des passagers d'un vol reliant l’Allemagne à New-York

A part un crash, quel pourrait être le pire cauchemar des passagers d'un avion? La réponse dans cette vidéo, prise par un occupant du vol de la compagnie Lufthansa qui reliait l'Allemagne à New-York.

On peut y voir un petit garçon, criant et gesticulant dans les bras de sa mère, sur son siège et dans les couloirs. Intenable, il n'a pas cessé son agitation durant les huit heures qu'ont durées le voyage!

"Elle avait l'air d'être habituée. Il grimpait sur les sièges, il courait dans les allées et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour le calmer" explique un témoin de la scène, franchement désabusé. "Appelez un exorciste" a blagué un utre.



Largement diffusée sur les réseaux sociaux, la scène a largement été commentée et critiquée par un bon nombre d'internautes. En revanche, d'autres se sont posés la question: est-ce un problème d'éducation où bien le garçonnet est-il victime d'un handicap?