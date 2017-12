EN VIDEO - La neige provoque des perturbations au Royaume-Uni

Le froid, le vent et les chutes de neige ont perturbé les réseaux de transports et d'électricité ce mercredi au Royaume-Uni. Certains aéroports ont été forcés à retarder ou annuler des vols et privant de courant plus de 73.000 foyers. L'aéroport de Stansted, l'un des cinq aéroports londoniens, principalement utilisé par des compagnies low-cost, a dû fermer sa piste à deux reprises dans la journée, à cause de "conditions météorologiques défavorables".