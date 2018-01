EN VIDEO - La Californie légalise la consommation récréative de cannabis

L'usage récréatif du cannabis est devenu légal le 1er janvier 2018 en Californie, faisant du "Golden State" le plus gros marché mondial de l'herbe planante. Un Américain sur cinq peut désormais fumer librement de la marijuana. Huit Etats américains dont le Colorado et l'Etat de Washington en plus de la capitale fédérale ont déjà légalisé la drogue douce, qui reste illégale au niveau fédéral.

Partout à travers le "Golden State", les amateurs de marijuana faisaient la queue lundi 1er janvier dans les dispensaires ouverts et habilités à vendre la drogue douce à usage récréatif. Pour acheter du cannabis dorénavant, il faut juste avoir plus de 21 ans et montrer un permis de conduire ou des papiers d'identité, même si on est originaire d'un Etat où il reste interdit. Les clients repartent avec un sac blanc opaque scellé.

La mairie et même la police sont favorables à cette industrie en plein boom qui devrait rapporter 5,8 milliards de dollars d'ici 2021 en Californie d'après le cabinet d'études Arcview.