EN VIDEO - Jérusalem: faut-il craindre une escalade de la violence après la décision de Trump?

Une escalade de la violence est redoutée dans les territoires palestiniens ce vendredi, jour de prière hebdomadaire des musulmans, après l'appel du mouvement islamiste Hamas à "une nouvelle intifada", en réponse à la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël.

Des centaines de policiers supplémentaires ont d'ailleurs été déployés à Jérusalem. "Plusieurs centaines de policiers et de gardes-frontières supplémentaires ont été déployés à l'intérieur et autour de la Vieille ville", a dit ce vendredi à l'AFP un porte-parole de la police, Micky Rosenfeld.

Les regards se tourneront surtout vers l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, lieu saint autour duquel des troubles éclatent souvent dans les périodes de tensions, après des heurts relativement limités entre Palestiniens et soldats israéliens qui ont déjà fait une vingtaine de blessés dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée où des renforts de l'armée israélienne sont prévus.