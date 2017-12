EN VIDEO - Incendies en Californie: plus de 200 000 personnes évacuées

A La Conchita (comté de Ventura), des résidents tentaient désespérément de protéger leur maison, jetant des seaux d'eau sur les broussailles rougeoyantes au bord de la route. L'air du comté restait difficilement respirable et de nombreux habitants se déplaçaient avec un masque respiratoire sur le visage.

Mercredi, les flammes de plus de dix mètres de l'incendie de Skirball ont calciné la luxuriante végétation des collines de Bel-Air où se dressent des demeures dignes de châteaux toscans ou de palais minimalistes. Le feu a frôlé la propriété et le vignoble du magnat des médias Rupert Murdoch, estimés à 30 millions de dollars.

Onze autres demeures ont été abîmées dans cette zone où des milliers de personnes ont dû évacuer à la hâte mercredi, dont la mannequin Chrissy Teigen, épouse du chanteur John Legend.

La prestigieuse université UCLA est resté fermée jeudi à cause des feux tout comme plusieurs autres facultés et près de 300 écoles.

L'année 2017 a été la plus meurtrière en Californie à cause d'incendies. Plus de 40 personnes sont mortes en octobre dans plus d'une dizaine de feux qui ont ravagé une partie du nord viticole et ont rasé plus de 10.000 bâtiments.