EN VIDEO - Il veut prouver que la terre est plate... en s'envolant dans une roquette

Quand il n'est pas au volant d'une belle voiture, Mike Hugues aime tutoyer les hauteurs. Depuis des années, il construit des roquettes et a même réussi à se propulser en 2014 au-dessus d'un terrain vague de l'Arizona sur plusieurs mètres. S'il a été blessé à l'atterrissage, il en fallait plus pour le refroidir. Samedi, il compte s'envoler à nouveau, une première étape de son combat pour prouver que la Terre est bel et bien plate.