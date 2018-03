EN VIDEO - Il se filme en train de nager dans une mer de détritus

Quand une destination de rêve se transforme en cauchemar de plastique. Pour dénoncer la pollution des océans, un britannique a plongé avec sa caméra pour filmer les fonds marins de Bali du côté de Manta Point à Nusa Penida, en Indonésie. Dans cette vidéo, repérée par Mashable, on le découvre en train de nager parmi des milliers de déchets plastique.

"Les courants océaniques nous ont apporté le joli cadeau d'une nappe de méduses, de plancton, de feuilles, de branches, de bâtons, etc. Oh, et un peu de plastique", écrit-il sur Facebook. "Des sacs en plastique, des bouteilles en plastique, des gobelets en plastique... du plastique, du plastique, tellement de plastique!"