EN VIDEO - Grèce: torrent de boue dans la banlieue d'Athènes

13 personnes ont perdu la vie selon les pompiers et deux autres selon les garde-côtes à cause des pluies diluviennes et du torrent de boue qui se sont déversés dans la banlieue d'Athènes, à Nea Peramos, Mandra et Megara. Certaines victimes ont été piégées à leur domicile, comme deux octogénaires habitant des sous-sols, et d'autres personnes ont été emportées par les eaux alors qu'elles se trouvaient dehors ou dans leur véhicule.