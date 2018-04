EN VIDEO - Golden State Killer: une rescapée témoigne

“Je suis si heureuse que ce soit fini. C’est un soulagement de savoir que finalement, après tout ce temps, il est derrière les barreaux et y restera. Il doit payer pour ses crimes.” Ces mots sont ceux de Jane Carson Sandler, l’une des victimes du Golden State Killer.

C'était l'un des hommes les plus recherchés d'Amérique, qui a mystérieusement échappé aux autorités pendant quarante ans. Pendant les années 70 et 80, le "tueur du Golden State" a violé une cinquantaine de personnes et en a assassiné douze, en plus de 120 cambriolages.

Après avoir terrorisé la Californie et horrifié l'Amérique, Joseph James DeAngelo, un ancien policier, vient d'être arrêté mercredi dans la nuit, le moment où il commettait la plupart de ses forfaits.

Appelé le "tueur du Golden State", d'après le surnom de la Californie, ou encore "le tout premier harceleur nocturne", il a été retrouvé par analyse d'ADN près de Sacramento, la capitale californienne où se sont déroulés le plus grand nombre de ses crimes.