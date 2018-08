EN VIDEO - En Californie, un trader français vient prêter main forte aux pompiers

Pendant quinze ans, François Cazalot était trader à New York. Il y a deux ans, il a tout plaqué pour devenir pompier. Il déménage en Californie et s’engage comme soldat du feu. Aujourd’hui, il fait partie des 14.000 pompiers mobilisés pour lutter contre le plus grand incendie connu en Californie, le "Mendocino Complex". Ce brasier a déjà ravagé plus de 122.000 hectares.