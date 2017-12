EN VIDEO - En Californie, cet homme sauve un lapin des flammes

Un homme a sauvé un lapin sauvage des feux de forêt qui faisaient rage sur le bord d'une autoroute en Californie mercredi soir. Le lapin a traversé la route pour se précipiter dans les buissons enflammés. Un automobiliste s'est alors arrêté sur le côté de la route et a bravé les flammes pour sauver l'animal. Cet incendie a déjà brûlé plus de 36.000 hectares après avoir détruit plus de 150 maisons. Il a également poussé 200.000 personnes à évacuer.

