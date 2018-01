EN VIDEO - Elle remplit des colis de litière pour chat pour se venger des vols de paquets

Entre le 24 et le 25 décembre, Cameo Wood a déposé six colis remplis de litière en bas de l'immeuble. Tous ont disparu. "Je ne pensais vraiment pas que les gens voleraient des colis la veille et le jour de Noël, mais ils l'ont fait", explique-t-elle à une chaîne locale. Les prochaines semaines diront si les voleurs ont été suffisamment choqués par l'odeur pour ne plus remettre les pieds dans le coin.

En attendant, la réalisatrice va se faire livrer en point relais.