EN VIDEO - Du ballon d'or à la présidence du Liberia, qui est George Weah?

George Weah a été élu président du Liberia, en remportant les élections au second tour. L'ancien attaquant du PSG et et de l'AS Monaco, avait remporté le ballon d'Or sous les couleurs du Milan AC.

L'ancien footballeur, 51 ans, a recueilli 61,5% des suffrages, contre 38,5% pour son adversaire, le vice-président Joseph Boakai, selon des résultats officiels portant sur plus de 98% des suffrages annoncés jeudi en début de soirée, 48 heures après la fermeture des bureaux de vote.



Le président français Emmanuel Macron l'a félicité sur son compte Twitter "pour sa brillante élection" à la présidence du Liberia.