EN VIDEO - Les policiers prennent leurs collègues en civil pour des dealers et en viennent aux mains

C'est l'un des épisodes les plus "décevants" de toute la carrière du chef de la police de Detroit. Et il y a de quoi. Le 9 novembre au soir, une altercation a éclaté entre des policiers de deux arrondissements différents de la ville américaine du Michigan. Les uns étaient en civil et jouaient les dealers pour prendre leurs potentiels clients sur le fait. Ils n'avaient pas prévenu les autres, qui avaient un mandat pour perquisitionner une maison dans le même secteur.

Quand les deux groupes se sont rencontrés, la situation s'est envenimée.