EN VIDEO - Défection d'un soldat nord-coréen: qu'est-ce que la zone démilitarisée?

Établie il y a plus de 60 ans, la zone démilitarisée marque la frontière entre la Corée du Sud et son voisin du Nord. Riche en mines et très surveillée, elle est aussi prisée par les touristes et reçoit traditionnellement la visite des présidents américains. Ce qu'il faut savoir sur ce vestige de la Guerre froide, théâtre de la défection spectaculaire d'un soldat nord-coréen.