L’incendie dans la région touristique de l'Algarve dans le sud du Portugal s'étendait ce jeudi sur un périmètre de 100 kilomètres sans que les pompiers qui le combattent depuis sept jours aient l'espoir de le maîtriser rapidement. Bombardiers d'eau et hélicoptères ont repris jeudi leur ballet entre la mer et les montagnes pour tenter d'enrayer la progression du feu qui a déjà calciné plus de 21.000 hectares.