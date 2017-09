EN VIDEO - Charlottesville, climat, les candidates à Miss America s'en prennent à Donald Trump

Le week-end dernier se tenait la cérémonie de Miss America. Et comme le veut la coutume, chacune des candidates est interrogée par l’un des membres du jury. Après tirage au sort, Miss Texas s’est vue questionnée par le journaliste Jess Cagle, rédacteur en chef du célèbre magazine People.

Le journaliste a tenu à revenir sur les violents événements de Charlottesville, durant lesquels une jeune femme avait été renversée et tuée par un militant d’extrême-droite et en particulier sur la réaction controversée de Donald Trump. "Le président a réagi en disant que les torts étaient partagés et qu’il y avait des gens bien des deux côtés. Y en avait-il? Répondez par oui ou par non et expliquez" a-t-il demandé.