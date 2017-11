EN VIDEO - Cet Américain sans le sou est devenu millionnaire grâce à une vieille couverture

L'Américain a reçu précisément 1,3 million. Après quelques heures de discussion avec un conseiller en gestion de fortune, il s'est payé deux maisons, dont une avec piscine, une voiture, ainsi qu'une croisière, accompagné de ses trois filles et de Lisa, sa compagne devenue sa femme.

Il hésite maintenant à déménager dans un autre Etat pour payer un peu moins d'impôts et songe à travailler à mi-temps car même s'il n'a jamais été aussi riche, Loren Krytzer a remarqué que l'argent part plus vite qu'il ne rentre quand on ne travaille pas. Des problèmes de riches, comme on dit.