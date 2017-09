EN VIDEO - Ce que l'on sait de l'attentat dans le métro de Londres

La Première ministre Theresa May, qui présidera une réunion d'urgence de son cabinet dans l'après-midi, a adressé "ses pensées" aux blessés et aux services d'urgence qui "une fois de plus, ont réagi rapidement et courageusement à un incident terroriste présumé".

"Nous ne nous laisserons jamais ni intimider ni battre par le terrorisme", a assuré le maire de Londres Sadiq Khan, condamnant les "individus ignobles qui tentent d'utiliser le terrorisme pour nous toucher et détruire notre mode de vie".

Le président américain Donald Trump a de son côté évoqué sur Twitter les "terroristes ratés", "des gens malades et déments qui étaient dans la ligne de mire de Scotland Yard".

"Dans cette situation douloureuse, nous sommes aux côtés de nos amis britanniques", a assuré un porte-parole de la diplomatie allemande, Martin Schäfer. "Nous sommes très inquiets après ce qui s'est passé".